Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: ТВ Центр

Меркель: Транзит газа через Украину очень важен, но «Северный поток — 2» нужно достроить

11 янв 2020, 18:27
999

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели сегодня в Москве переговоры, на которых среди прочих вопросов обсуждался и транзит российского газа в Европу. Меркель заявила о важности достигнутых соглашений между Украиной и Россией относительно транзита газа в ЕС с использованием украинской ГТС.

Канцлер Германии во время брифинга, проходившего после переговоров, отметила, что на протяжении пяти последующих лет российский газ будет поступать в страны Европы через Украину. Тем не менее, Маркель заявила, что ФРГ полностью поддерживает строительство «Северного потока — 2» и добавила, что данный проект должен быть доведен до конца.

Меркель уточнила, что «Северный поток — 2» полностью отвечает требованиям нового европейского законодательства и страны ЕС выиграют, если газопровод будет запущен.

Со своей стороны Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно построить «Северный поток — 2» без привлечения иностранных партнеров, однако это займет больше времени.

Президент РФ считает, что завершение строительства «Северного потока-2» может отодвинуться на несколько месяцев и газопровод будет запущен до конца этого года или в первом квартале следующего года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Меркель: Транзит газа через Украину очень важен, но «Северный поток — 2» нужно достроить

Канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга, проходившего после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что транзит газа в Европу через Украину очень важен, но «Северный поток — 2» нужно достроить

Новости мира
18:27

Иран упирался три дня, Россия врет о MH-17 шесть лет: реакция в Украине на признания Тегерана

Сегодня утром власть Ирана под давлением улик призналась, что ее противовоздушная оборона ошибочно сбила самолет МАУ. Украинский сегмент Фейсбук наполнился комментариями представителей власти, экспертов и простых граждан

Новости Украины
15:00