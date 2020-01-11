Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n131884-merkel-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-ochen-vajen-no-severnyy-potok-2-nujno-dostroit.html

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели сегодня в Москве переговоры, на которых среди прочих вопросов обсуждался и транзит российского газа в Европу. Меркель заявила о важности достигнутых соглашений между Украиной и Россией относительно транзита газа в ЕС с использованием украинской ГТС.

Канцлер Германии во время брифинга, проходившего после переговоров, отметила, что на протяжении пяти последующих лет российский газ будет поступать в страны Европы через Украину. Тем не менее, Маркель заявила, что ФРГ полностью поддерживает строительство «Северного потока — 2» и добавила, что данный проект должен быть доведен до конца.

Меркель уточнила, что «Северный поток — 2» полностью отвечает требованиям нового европейского законодательства и страны ЕС выиграют, если газопровод будет запущен.

Со своей стороны Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно построить «Северный поток — 2» без привлечения иностранных партнеров, однако это займет больше времени.

Президент РФ считает, что завершение строительства «Северного потока-2» может отодвинуться на несколько месяцев и газопровод будет запущен до конца этого года или в первом квартале следующего года.