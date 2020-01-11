Сбитый «Боинг»: тела погибших украинцев будут репатриированы в Украину ориентировочно 20−21 января

Алексей Данилов. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131883-sbityy-boing-tela-pogibshih-ukraincev-budut-repatriirovany-v-ukrainu-orientirovochno-20-21-yanvarya.html

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Тела погибших украинцев, которые находились в сбитом под Тегераном самолете МАУ, будут репатриированы в Украину ориентировочно 20−21 января.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ВВС.

По словам Данилова, уже идентифицировано 30% тел.

Самолет Boeing 737−800 МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду.

Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.