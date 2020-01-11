Авиакатастрофа в Иране. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n131880-mau-dostavit-tela-pogibshih-ukraincev-ih-semyam.html

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Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) обязуется доставить тела погибших пассажиров сбитого в Иране самолета их семьям по месту проживания, как только они будут доставлены в Украину из Ирана.

Об этом во время сегодняшнего брифинга в аэропорту «Борисполь» заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Дыхне сообщил, что компания готова доставить из Киева тела погибших украинцев родственникам в города, где они проживают. Как только иранская сторона будет готова отдать тела погибших, украинская сторона сразу доставит их в Киев.

В настоящее время тела погибших украинцев находятся в четырех иранских больницах.

Дыхне добавил, что у медэкспертов недостаточно материалов, чтобы установить все ДНК на месте, но они стараются сделать это как можно быстрее.

Вопросом возвращения тел погибших украинцев на родину занимается министерство иностранных дел Украины. Возможно, тела можно будет привезти в Украину на грузовом борту, на котором прилетит украинская комиссия.

Дыхне уточнил, что в настоящее время он не владеет достаточной информацией, чтобы назвать дату возвращения тел погибших в Украину.