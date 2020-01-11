Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/n131879-zelenskiy-i-makron-obsudili-sovmestnoe-rassledovanie-aviakatastrofy-v-irane.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня провели телефонную беседу, во время которой обговорили ряд важных вопросов, в том числе и совместные действия по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский заявил, что поддержка Франции очень важна для Украины в это трагическое время, а также поблагодарил Макрона за готовность оказать помощь в проведении расследования авиакатастрофы.

Было отмечено, что столь быстрое установление причины трагедии стало возможным благодаря работе украинской экспертной рабочей группы, а также поддержке международных партнеров.

Президенты договорились о привлечении французских специалистов для расшифровки «черных ящиков» сбитого над Ираном украинского самолета. Макрон заявил, что Франция приложит максимум усилий для выяснения всех деталей трагедии и привлечению виновных к ответственности.

Кроме этого, во время телефонного разговора лидеры Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в рамках «нормандского саммита». Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на Донбассе.

Президенты договорились и в дальнейшем продолжать двухсторонний диалог, а также обсудили возможность трехстороннего телефонного разговора в формате «Украина — Франция — Германия».

Макрон также принял приглашение Зеленского посетить с официальным визитом Киев.