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Ракурс
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Новая газета

Зеленский и Макрон обсудили совместное расследование авиакатастрофы в Иране

11 янв 2020, 15:21
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня провели телефонную беседу, во время которой обговорили ряд важных вопросов, в том числе и совместные действия по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский заявил, что поддержка Франции очень важна для Украины в это трагическое время, а также поблагодарил Макрона за готовность оказать помощь в проведении расследования авиакатастрофы.

Было отмечено, что столь быстрое установление причины трагедии стало возможным благодаря работе украинской экспертной рабочей группы, а также поддержке международных партнеров.

Президенты договорились о привлечении французских специалистов для расшифровки «черных ящиков» сбитого над Ираном украинского самолета. Макрон заявил, что Франция приложит максимум усилий для выяснения всех деталей трагедии и привлечению виновных к ответственности.

Кроме этого, во время телефонного разговора лидеры Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в рамках «нормандского саммита». Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на Донбассе.

Президенты договорились и в дальнейшем продолжать двухсторонний диалог, а также обсудили возможность трехстороннего телефонного разговора в формате «Украина — Франция — Германия».

Макрон также принял приглашение Зеленского посетить с официальным визитом Киев.

Источник: Ракурс


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