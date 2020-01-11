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Ракурс
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. Фото: Нова газета

Зеленський і Макрон обговорили спільне розслідування авіакатастрофи в Ірані

11 січ 2020, 15:21
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Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон сьогодні провели телефонну бесіду, під час якої обговорили низку важливих питань, у тому числі і спільні дії із розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський заявив, що підтримка Франції дуже важлива для України в цей трагічний час, а також подякував за готовність Франції надати допомогу в проведенні розслідування авіакатастрофи.

Було відзначено, що швидке встановлення причини трагедії стало можливим завдяки роботі української експертної робочої групи, а також підтримці міжнародних партнерів.

Президенти домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого над Іраном українського літака. Макрон заявив, що Франція докладе максимум зусиль для з’ясування усіх деталей трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Крім цього, під час телефонної розмови лідери України та Франції обговорили подальші кроки щодо виконання домовленостей, які були досягнуті в рамках «нормандського саміту». Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на Донбасі.

Президенти домовилися і надалі продовжувати двосторонній діалог, а також обговорили можливість тристоронньої телефонної розмови у форматі «Україна — Франція — Німеччина».

Макрон також прийняв запрошення Зеленського відвідати з офіційним візитом Київ.

Джерело: Ракурс


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