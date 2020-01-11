Збитий "Боїнг": "чорні скриньки" відправлять розшифровувати до Франції, фото — Guardian

https://racurs.ua/ua/n131871-chorni-skrynky-zi-zbytogo-boyinga-vidpravlyat-rozshyfrovuvaty-do-franciyi.html

Ракурс

Керівник відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар повідомив, що записи з бортового самописця («чорних скриньок») українського літака, який був збитий помилково іранськими ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифрування до Франції.

Їх відправлять до Франції, оскільки в Ірані відсутні необхідні технології для розшифрування даних, повідомляє агентство IRNA.

Водночас телерадіомовна корпорація IRIB повідомила з посиланням на джерело в Організації цивільної авіації Ірану, що остаточне рішення щодо відправлення «чорних скриньок» за кордон ще не ухвалили.

«Ракурс» повідомляв, що верховний лідер Алі Хаменеї, наказав опублікувати результати розслідування катастрофи українського літака. Влада Ірану через три доби після падіння українського «Боїнгу» офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета. Причиною трагедії назвали «людську помилку, яку викликав авантюризм США».

Іран декілька днів заперечував звіти західної розвідки, які вказували на відповідальність Тегерана. Учора міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що Іран надав Києву доступ до інформації самописців.