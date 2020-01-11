Сбитый "Боинг": "черные ящики" отправят расшифровывать во Францию, фото — Guardian

https://racurs.ua/n131871-chernye-yaschiki-so-sbitogo-boinga-otpravyat-rasshifrovyvat-vo-franciu.html

Ракурс

Руководитель отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что записи с бортового самописца («черных ящиков») украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

Их отправят во Францию, поскольку в Иране отсутствуют необходимые технологии для расшифровки данных, сообщает агентство IRNA.

В то же время телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана, что окончательное решение об отправке «черных ящиков» за границу еще не приняли.

«Ракурс» сообщал, что верховный лидер Али Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. Власти Ирана через трое суток после падения украинского «Боинга» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета. Причиной трагедии назвали «человеческую ошибку, которую вызвал авантюризм США».

Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана. Вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что Иран предоставил Киеву доступ к информации самописцев.