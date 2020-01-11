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Ракурс
Сбитый Боинг: Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы, фото — IRIB

Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы Boeing

11 янв 2020, 10:34
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Первое лицо Ирана, верховный лидер Али Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing авиакомпании МАУ.

Это произошло во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает 11 января государственная телерадиокомпания IRIB.

Как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос. Он подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и открыто по итогам заседания, — говорится в сообщении.

Власти Ирана через трое суток после падения украинской «Боинга» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета. Причиной трагедии назвали «человеческую ошибку, которую вызвал авантюризм США».

В официальных сообщениях Иран признал, что его военные допустили «непростительную ошибку в непредумышленном сбивании украинского самолета, убив 176 человек на борту». Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана.

Исламская Республика Иран глубоко сожалеет. Мои мысли и молитвы идут ко всем семьям погибших. Выражаю искренние соболезнования, — написал президент Ирана Рухани в Твиттер.

Источник: Ракурс


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