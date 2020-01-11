Сбитый Боинг: Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы, фото — IRIB

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Ракурс

Первое лицо Ирана, верховный лидер Али Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing авиакомпании МАУ.

Это произошло во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает 11 января государственная телерадиокомпания IRIB.

Как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос. Он подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и открыто по итогам заседания, — говорится в сообщении.

Власти Ирана через трое суток после падения украинской «Боинга» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета. Причиной трагедии назвали «человеческую ошибку, которую вызвал авантюризм США».

В официальных сообщениях Иран признал, что его военные допустили «непростительную ошибку в непредумышленном сбивании украинского самолета, убив 176 человек на борту». Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана.