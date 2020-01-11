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Ракурс
Меган Маркл заключила контракт с Disney, фото — AP

Меган Маркл заключила контракт с Disney

11 янв 2020, 10:04
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Жена принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney (Дисней), согласно которому она будет озвучивать персонажей, а полученные деньги будут направлены на благотворительность — помощь слонам в дикой природе.

Герцогиня Сассекском сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством, сообщает Times.

Известно, что деньги от контракта будут направлены организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и охраняет животных от рук браконьеров.

Напомним, что 8 января принц Гарри и его жена Меган отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титул герцога и герцогини Сассекских.

Пара заявила, что планирует больше времени проводить в США, отказаться от финансирования из госбюджета и стать полностью финансово независимой. Кроме того, они не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Однако, Гарри и Меган заявили, что продолжат полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед королевой и Британией».

Источник: Ракурс


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