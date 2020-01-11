Меган Маркл уклала контракт з Disney, фото — AP

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney (Дісней), згідно з яким вона буде озвучувати персонажів, а отримані гроші будуть спрямовуватися на благодійність — допомогу слонам у дикій природі.

Герцогиня Сассекська зробила перший запис за шість тижнів до від’їзду до Канади перед Різдвом, повідомляє Times.

Відомо, що отримані від контракту гроші будуть спрямовані організації «Слони без кордонів» (Elephants Without Borders), яка займається збереженням дикої природи і захищає тварин від рук браконьєрів.

Нагадаємо, що 8 січня принц Гаррі і його дружина Меган відмовилися від звання членів королівської сім’ї, але зберегли за собою титул герцога і герцогині Сассекських.

Пара заявила, що планує більше часу проводити в США, відмовитися від фінансування із держбюджету і стати повністю фінансово незалежною. Крім того, вони не будуть представляти королівську сім’ю на офіційних заходах. Проте, Гаррі і Меган продовжать повністю підтримувати королеву і «виконувати обов’язок перед королевою і Британією».