Збитий Боїнг: Хаменеї наказав опублікувати результати розслідування катастрофи, фото — IRIB

https://racurs.ua/ua/n131870-hameneyi-nakazav-opublikuvaty-rezultaty-rozsliduvannya-katastrofy-boeing.html

Ракурс

Перша особа Ірану — верховний лідер Алі Хаменеї — наказав опублікувати результати розслідування катастрофи українського Boeing авіакомпанії МАУ.

Це відбулося під час екстреного засідання Вищої ради національної безпеки Ірану, повідомляє державна телерадіокомпанія IRIB.

Щойно верховний лідер був проінформований про катастрофічну помилку в ППО країни, він скликав екстрене засідання Вищої ради національної безпеки країни, щоб вивчити питання. Він підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть опубліковані чесно і відкрито за підсумками засідання, — йдеться у повідомленні.

Влада Ірану через три доби після падіння українського «Боїнгу» офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета. Причиною трагедії назвали «людську помилку, яку викликав авантюризм США».

В офіційних повідомленнях Іран визнав, що його військові допустили «непрощенну помилку у ненавмисному збитті українського літака, вбивши 176 людей на борту». Іран декілька днів заперечував звіти західної розвідки, які вказували на відповідальність Тегерана.