Іран зізнався: як відреагували в Україні на правду про "Боїнг", фото — А.Петренка

https://racurs.ua/ua/n131878-iran-vpyravsya-try-dni-rosiya-breshe-pro-mh-17-shist-rokiv-reakciya-v-ukrayini-na-ziznannya.html

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Вранці суботи, 11 січня, влада Ірану під тиском доказів зізналася, що її протиповітряна оборона помилково збила літак МАУ.

Український сегмент Фейсбук наповнився коментарями представників влади, експертів і простих громадян щодо таких зізнань. Президент України наполіг на цілковитому визнанні вини, а в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заявили, що не сумнівалися втому, що екіпаж та технічний стан літака не могли стати причиною трагедії.

Президент МАУ Євгеній Дихне написав, що в Ірані загинули «наші найкращі хлопці і дівчата».

Екс-секретар РНБОУ Олександр Турчинов вважає, що за збитий український «Боїнг» повинно відповідати не тільки керівництво Ірану, але й Росії.

Це вже другий пасажирський «Боїнг», який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малазійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран, як свого стратегічного партнера, але й дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії, — написав колишній керівник РНБО.

Турчинов вважає, що Україна повинна негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН і притягнення до відповідальності не тільки Ірану, але й його військового союзника — РФ, яка в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю і готувала військових фахівців.

Нардеп Володимир Ар'єв також провів паралелі зі збитим над Донбасом рейсом MH-17 і заявив у Твіттер, що «середньовічний фундаменталістський Іран виявився цивілізованішим за Росію».

Обидві збили пасажирські літаки. Тегеран визнав провину на третій день, Москва викручується сьомий рік, — написав нардеп.

Олег Сенцов відзначив, що іранському уряду вистачило порозуміння не впиратися надалі та визнати свою провину.

Загиблих це не поверне, але правда запанує. Головне, що показує цей сумний приклад — чому світова спільнота не повинна дозволити іранцям виготовити ядерну зброю, — написав екс-в'язень Кремля.

Професор «Могилянки» Микола Хавронюк вирішив нагадати деякі юридичні аспекти справи і версії, які залишається доопрацювати слідству.

іранські сили ППО збили український літак ненавмисно, як і заявили про це офіційні особи Ірану;

іранські сили ППО збили український літак умисно, але намагаються приховати цей факт;

російські інструктори ЗРК «Тор» в Ірані збили український літак умисно;

російські інструктори ЗРК «Тор» в Ірані збили український літак ненавмисно.

Від цього залежать питання кримінальної відповідальності конкретних осіб (за законом якої саме держави та за якою саме статтею?), які дали відповідну команду або здійснили запуски ракет без команди, а також питання цивільної відповідальності за завдану шкоду, — зазначив у Фейсбук правник.

Політичні опоненти в Україні очікувано критикують дії президента Зеленського та його команди у нинішній ситуації.

Політолог Євген Магда критикує президента за те, що впродовж перших 10 днів 2020 року союзники і вороги України отримали критично важливий масив інформації щодо спроможності Зеленського діяти в критичній ситуації.

Міжнародний тиск і серйозні, неспростовні докази змусили Іран і Україну визнати, що український літак було збито. Іран при цьому визнав першим. Україна опиралася до останнього, — написала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса зазначив, що хотілося б, аби «СБУ і його керівництво довіряло нашим партнерам і не виставляло себе на посміховисько, пропонуючи альтернативні версії, коли весь цивілізований світ вже все зрозумів».

Історик Олександр Палій знайшов і певний позитив в ситуації, оскільки під час триденних дебатів щодо причин падіння «засвітився» табун чиновників і експертів, які «відмазували» Кремль та Іран.

Чому іранці визнали, що причетні до збиття літака МАУ за три дні, а московити за 5 років досі не визнали, попри безліч очевидних доказів і пряме звинувачення міжнародної слідчої комісії, що збили малазійським «Боїнг»? Тому що у московського режиму абсолютно безпрецедентний і недосяжний для решти країн світу рівень брехливості. Не здивуюся, якщо літак МАУ збив російський розрахунок ППО, — написав Палій.

Журналіст та аналітик Віталій Портніков переконує, що причини загибелі українського пасажирського лайнеру мають турбувати і Київ, і Вашингтон. Вашингтон, на його думку, має бути зацікавлений дослідити й зрозуміти логіку дій Тегерану.

Важливо — якою новітньою зброєю володіє ця країна і хто цю зброю постачає та обслуговує. Адже в історії з трагедією українського літака може цілком реально виникнути російський слід, — написав Портніков.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін після зізнань іранської верхівки порадив українській владі не погоджуватися на «формулювання на кшталт „помилково“, а виписати юристам чітку зрозумілу позицію», провести розбір комунікаційних помилок.