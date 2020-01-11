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Иран признался: как отреагировали в Украине на правду о "Боинге", фото — А.Петренко

Иран упирался три дня, Россия врет о MH-17 шесть лет: реакция в Украине на признания Тегерана

11 янв 2020, 15:00
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Утром субботы, 11 января, власть Ирана под давлением улик призналась, что ее противовоздушная оборона ошибочно сбила самолет МАУ.

Украинский сегмент Фейсбук наполнился комментариями представителей власти, экспертов и простых граждан. Президент Украины настоял на полном признании вины Ираном, а в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявили, что не сомневались в том, что экипаж и техническое состояние самолета не могли стать причиной трагедии.

Президент МАУ Евгений Дыхне написал, что в Иране погибли «наши лучшие ребята».

Экс-секретарь СНБОУ Александр Турчинов считает, что за сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и России.

Это уже второй пассажирский «Боинг», который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии, — написал бывший руководитель СНБО.

Турчинов считает, что Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН и привлечения к ответственности не только Ирана, но и его военного союзника — РФ, которая в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие и готовила военных специалистов.

Нардеп Владимир Арьев также провел параллели со сбитым над Донбассом рейсом MH-17 и заявил в Твиттер, что «средневековый фундаменталистский Иран оказался цивилизованней России».

Обе сбили пассажирские самолеты. Тегеран признал вину на третий день, Москва выкручивается седьмой год, — написал нардеп.

Олег Сенцов отметил, что иранскому правительству хватило понимания не упираться дальше и признать свою вину.

Погибших это не вернет, но правда восторжествует. Главное, что показывает этот печальный пример — мировое сообщество не должно позволить иранцам изготовить ядерное оружие, — написал экс-узник Кремля.

Профессор «Могилянки» Николай Хавронюк решил напомнить некоторые юридические аспекты дела и версии, которые остается доработать следствию.

  • иранские силы ПВО сбили украинский самолет нечаянно, как и заявили об этом официальные лица Ирана;

  • иранские силы ПВО сбили украинский самолет умышленно, но пытаются скрыть этот факт;

  • российские инструкторы ЗРК «Тор» в Иране сбили украинский самолет умышленно;

  • российские инструкторы ЗРК «Тор» в Иране сбили украинский самолет непреднамеренно.

От этого зависят вопросы уголовной ответственности конкретных лиц (по закону какого именно государства и по какой именно статье?), которые дали соответствующую команду или осуществили запуски ракет без команды, а также вопросы гражданской ответственности за ущерб, — отметил в Фейсбук юрист.

Политические оппоненты в Украине ожидаемо критикуют действия президента Зеленского и его команды в нынешней ситуации.

Политолог Евгений Магда критикует президента за то, что в течение первых 10 дней 2020 года союзники и враги Украины получили критически важный массив информации относительно способности Зеленского действовать в критической ситуации.

Международное давление и серьезные, неопровержимые доказательства заставили Иран и Украину признать, что украинский самолет был сбит. Иран при этом признал первым. Украина сопротивлялась до последнего, — написала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что хотелось бы, чтобы «СБУ и ее руководство доверяло нашим партнерам и не выставляло себя на посмешище, предлагая альтернативные версии, когда весь цивилизованный мир уже все понял».

Историк Александр Палий нашел и определенный позитив в ситуации, поскольку во время трехдневных дебатов о причинах падения «засветился табун чиновников и экспертов, которые «отмазывали» Кремль и Иран.

Почему иранцы признали, что причастны к сбиванию самолета МАУ за три дня, а московиты за 5 лет до сих пор не признали, несмотря на множество очевидных доказательств и прямое обвинение международной следственной комиссии? Потому что у московского режима абсолютно беспрецедентный и недосягаем для остальных стран мира уровень лживости. Не удивлюсь, если самолет МАУ сбил российский расчет ПВО, — написал Палий.

Журналист и аналитик Виталий Портников утверждает, что причины гибели украинского пассажирского лайнера должны беспокоить и Киев, и Вашингтон. Вашингтон, по его мнению, должен быть заинтересован тщательно исследовать события и понять логику действий Тегерана.

Важно — каким новейшим оружием обладает эта страна и кто это оружие поставляет и обслуживает. Ведь в истории с трагедией украинского самолета вполне реально может возникнуть российский след, — написал Портников.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин после признаний иранской верхушки посоветовал украинской власти не соглашаться с «формулировками типа «сбили по ошибке», а выписать юристам четкую понятную позицию», провести разбор коммуникационных ошибок.

Никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть сбивание самолета невозможно. То есть разбор полетов здесь очень нужен, — написал Климкин.

Источник: Ракурс


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