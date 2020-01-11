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Сбитый "Боинг": иранский генерал рассказал, почему запустили ракету в самолет МАУ, фото — Твиттер Tasnim

Все решили пять секунд: иранский генерал рассказал, почему запустили ракету в «Боинг» МАУ

11 янв 2020, 14:22
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Причиной авиакатастрофы украинской Boeing стала ошибка оператора системы иранской ПВО. Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде заявил 11 января, что самолет был определен как «враждебный объект».

Якобы из-за препятствий в связи оператор не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру крылатую ракету.

Или сработала система препятствий, или сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели, — передает слова Хаджизаде иранское агентство «Тасним».

КСИР, военная ветвь исполнительной власти Ирана, взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

Я лично принимаю на себя полную ответственность за непреднамеренное падение украинского самолета, — заявил генерал.

Он утверждает, что оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

Сегодня в МАУ заявили о безответственности Ирана, который «играл в войну, но не закрыл небо». Топ-менеджеры авиакомпании обвинили иранцев в безответственности, поскольку они не запретили полеты из аэропорта Тегерана после ракетного обстрела Ирака.

Иран признался в том, что его ПВО ошибочно сбила «Боинг». Сегодня Зеленский обратится к украинскому народу. Это произойдет после его консультаций с украинскими специалистами, работающими в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который запланирован на 17.00.

Источник: Ракурс


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