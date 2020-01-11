Сбитый "Боинг": в МАУ заявили о безответственности Ирана, который «играл в войну, но не закрыл небо», фото — "Лига"

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Топ-менеджеры авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявили 11 января на брифинге в Киеве о безответственности властей Ирана, которые не запретили полеты из аэропорта Тегерана.

Вице-президент МАУ по обеспечению полетов Игорь Сосновский возложил полную ответственность за падение «Боинга» на Иран.

Если играете в войну, то играйте сами. Это безответственность Ирана. Они должны были закрыть аэропорт, — заявил Сосновский, уточнив, что речь идет о запусках ракет в направлении Ирака, которые произошли в ночь с 7 на 8 января.

Президент МАУ Евгений Дыхне добавил, что на момент вылета из Киева в Тегеран и обратно небо над Ираном было открытым, поэтому сбитый рейс осуществлялся в соответствии со всеми авиационными правилами. Сосновский добавил, что изменение курса после первых километров взлета происходило на протяжении всех пяти лет полетов МАУ в Иран.

Дыхне сообщил, что пока не может говорить о сумме компенсации, которую Иран должен заплатить авиакомпании и пассажирам, поскольку продолжается выяснение обстоятельств трагедии.

Президент МАУ сообщил, что все записи и технические данные показывают правильность действий экипажа «Боинга» — он не менял разрешенного курса и высоты, вышел на связь с диспетчерами после взлета, а также выполнял все команды.

Дыхне отказался предоставлять информацию о двух пассажиров, которые не пришли на рейс и спаслись. Он мотивировал это тем, что пока продолжает расследоваться версия о теракте на борту лайнера, а данные о двух пассажирах направлены следствию.

Сегодня Иран признался в том, что его ПВО ошибочно сбил «Боинг». Президент Зеленский обратится к украинскому народу относительно ситуации со сбиванием самолета МАУ. Это произойдет после его консультаций с украинскими специалистами, работающими в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который запланирован на 17.00.