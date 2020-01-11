Збитий "Боїнг": в МАУ заявили про безвідповідальність Ірану, який «грався у війну, але не закрив небо», фото — "Ліга"

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Топ-менеджери авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заявили 11 січня на брифінгу в Києві про безвідповідальність влади Ірану, яка не заборонила польоти із аеропорту Тегерана.

Віце-президент МАУ із забезпечення польотів Ігор Сосновський поклав повну відповідальність за падіння «Боїнга» на Іран.

Якщо граєте у війну, то грайте самі. Це безвідповідальність Ірану. Вони повинні були закрити аеропорт, — заявив Сосновський, уточнивши, що йдеться про запуски ракет у напрямку Іраку, які сталися у ніч з 7 на 8 січня.

Президент МАУ Євгеній Дихне додав, що на момент вильоту з Києва до Тегерана і у зворотному напрямку небо над Іраном було відкритим, тому збитий рейс здійснювався відповідно до усіх авіаційних правил. Сосновський додав, що зміна курсу після перших кілометрів зльоту відбувалася впродовж усіх п’яти років польотів МАУ в Іран.

Дихне повідомив, що наразі не може говорити про суму компенсації, яку Іран мусить заплатити авіакомпанії та пасажирам, оскільки триває слідство та з’ясування обставин трагедії.

Президент МАУ повідомив, що всі записи і технічні дані показують правильність дій екіпажу «Боїнга» — він не змінював дозволений курс та висоту, вийшов на зв’язок із диспетчерами після зльоту, а також виконував усі команди.

Дихне відмовився надавати інформацію щодо двох пасажирів, які не прийшли на рейс і врятувалися. Він мотивував це тим, що наразі продовжує розслідуватися версія про теракт на борту лайнера, а дані про цих двох пасажирів спрямовані слідству.

Сьогодні Іран зізнався у тому, що його ППО помилково збила «Боїнг». Президент Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ. Це станеться після його консультацій з українськими спеціалістами, що працюють в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, яка запланована на 17.00.