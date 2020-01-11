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Ракурс
Авіакатастрофа «Боїнга» в Ірані: брифінг президента МАУ

Авіакатастрофа «Боїнга» в Ірані: брифінг президента МАУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

11 січ 2020, 13:07
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У Києві 11 січня відбувається брифінг керівника авіакомпанії «Міжнародні авіалінії «України» Євгена Дихне щодо авіакатастрофи літака рейсу PS752.

Сьогодні Іран зізнався у тому, що його ППО помилково збила «Боїнг». Офіс президента України оприлюднив фото отворів у фюзеляжі збитого над Тегераном «Боїнга».

На світлинах показані ймовірні наслідки влучання іранських ракет в український літак, внаслідок чого він упав у передмісті столиці Ірану.

Сьогодні Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ. Це станеться після його консультацій з українськими спеціалістами, що працюють в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, яка запланована на 17.00.

Джерело: Ракурс


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