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Авиакатастрофа «Боинга» в Иране: брифинг президента МАУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Авиакатастрофа «Боинга» в Иране: брифинг президента МАУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 янв 2020, 13:07
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В Киеве 11 января проходит брифинг руководителя авиакомпании «Международные авиалинии «Украины» Евгения Дыхне относительно авиакатастрофы самолета рейса PS752.

Сегодня Иран признался в том, что его ПВО ошибочно сбила «Боинг». Офис президента Украины обнародовал фото отверстий в фюзеляже сбитого над Тегераном «Боинга».

На фотографиях показаны возможные последствия попадания иранских ракет в украинский самолет, в результате чего он упал в пригороде столицы Ирана.

Сегодня Зеленский обратится к украинскому народу относительно ситуации со сбиванием самолета МАУ. Это произойдет после его консультаций с украинскими специалистами, работающими в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который запланирован на 17.00.

Источник: Ракурс


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