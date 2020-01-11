Сбитый "Боинг": Офис президента обнародовал фото отверстий в фюзеляже самолета, фото — ОП

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Офис президента Украины 11 января обнародовал фото отверстий в фюзеляже сбитого над Тегераном «Боинга».

На фотографиях показаны возможные последствия попадания иранских ракет в украинский самолет, в результате чего он упал в пригороде столицы Ирана.

В пресс-службе Зеленского через трое суток после авиакатастрофы заявили, что оперативный штаб при СНБО «с самого начала получал всю необходимую информацию».

Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, — говорится в сообщении.

В Офисе президента утверждают, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Сейчас закончена политическая часть работы, а украинские специалисты проводят необходимые юридические процедуры.

Сегодня Зеленский обратится к украинскому народу относительно ситуации со сбиванием самолета МАУ. Это произойдет после его консультаций с украинскими специалистами, работающими в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который запланирован на 17.00.

Напомним, что украинские специалисты осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета. Осуществлено раскладку фрагментов самолета. Электронную ДНК-формулу жертв катастрофы направлено в Иран.

«Черные ящики» со сбитого «Боинга» отправят расшифровывать во Францию, поскольку в Иране отсутствуют необходимые технологии.