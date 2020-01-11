Агрессия РФ: появилось видео опасных маневров российского судна в Аравийском море, скриншот видео

https://racurs.ua/n131873-priblizilis-na-50-m-poyavilos-video-opasnyh-manevrov-rossiyskogo-sudna-v-araviyskom-more.html

Ракурс

Российский военный корабль агрессивно приблизился к эсминцу ВМС США в Аравийском море. Россияне игнорировали предупреждения американского судна и увеличивали риск столкновения.

В заявлении ВМС США говорится, что военный корабль РФ быстро приближался к кораблю USS Farragut. Сначала россияне прошли на расстоянии примерно 50 м от корабля США, а впоследствии некоторое время шли параллельным курсом на расстоянии не более 200 м.

Американские чиновники назвали инцидент опасным и провокационным. Он состоялся через семь месяцев после подобного случая в Тихом океане, когда военные корабли США и России приблизились так близко, что американский корабль должен был осуществить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.

Летом прошлого года «Ракурс» сообщал, что РФ отреагировала на военные учения Sea Breeze в Черном море и начала маневры флота и авиации, чтобы следить за кораблями НАТО. Российские корабли и самолеты непрерывно следовали за военными кораблями НАТО, а самолет Су-24 с двумя противокорабельными ракетами облетел американский эсминец Carney, который имел на борту ракеты «Томагавк».