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Ракурс
Агрессия РФ: появилось видео опасных маневров российского судна в Аравийском море, скриншот видео

Приблизились на 50 м: в сети появилось видео опасных маневров российского судна в Аравийском море

11 янв 2020, 11:52
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Российский военный корабль агрессивно приблизился к эсминцу ВМС США в Аравийском море. Россияне игнорировали предупреждения американского судна и увеличивали риск столкновения.

В заявлении ВМС США говорится, что военный корабль РФ быстро приближался к кораблю USS Farragut. Сначала россияне прошли на расстоянии примерно 50 м от корабля США, а впоследствии некоторое время шли параллельным курсом на расстоянии не более 200 м.

Американские чиновники назвали инцидент опасным и провокационным. Он состоялся через семь месяцев после подобного случая в Тихом океане, когда военные корабли США и России приблизились так близко, что американский корабль должен был осуществить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.

Летом прошлого года «Ракурс» сообщал, что РФ отреагировала на военные учения Sea Breeze в Черном море и начала маневры флота и авиации, чтобы следить за кораблями НАТО. Российские корабли и самолеты непрерывно следовали за военными кораблями НАТО, а самолет Су-24 с двумя противокорабельными ракетами облетел американский эсминец Carney, который имел на борту ракеты «Томагавк».

Источник: Ракурс


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