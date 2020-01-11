Авиакатастрофа в Иране: премьер Гончарук рассказал о результатах работы украинской группы в Тегеране, фото — Reuters

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Украинские эксперты работают на месте падения «Боинга» МАУ. Специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией.

Вместе с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран они осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета, сообщил 11 января в соцсетях премьер Украины Алексей Гончарук.

По его словам, было осуществлено раскладку фрагментов самолета. Это делается для того, чтобы установить полноту найденных частей Boeing-737−800.

Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направили нашим экспертам в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины, — написал Гончарук.

Сегодня стало известно, что «черные ящики» со сбитого «Боинга» отправят расшифровывать во Францию, поскольку в Иране отсутствуют необходимые технологии.

Верховный лидер Али Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. Власти Ирана через трое суток после падения украинской «Боинга» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета.

Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана. Вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что Иран предоставил Киеву доступ к информации самописцев.