Авіакатстрофа в Ірані: прем'єр Гончарук розповів про результати роботи української групи в Тегерані, фото — Reuters

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Українські експерти працюють на місці падіння «Боїнгу» МАУ. Фахівці продовжують пошук речових доказів, пов’язаних із трагедією.

Разом із Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран вони оглянули знайдені «чорні скринькі» та місце зберігання частини фрагментів літака, повідомив 11 січня у соцмережах прем’тр України Олексій Гончарук.

За його словами, було здійснено розкладку фрагментів літака. Це робиться для того, щоб встановити повноту знайдених частин Boeing-737−800.

Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Сьогодні зранку електронну ДНК-формулу направлено нашим експертам в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України, — написав Гончарук.

Сьогодні стало відомо, що «чорні скриньки» зі збитого «Боїнга» відправлять розшифровувати до Франції, оскільки в Ірані відсутні необхідні технології.

Верховний лідер Алі Хаменеї, наказав опублікувати результати розслідування катастрофи українського літака. Влада Ірану через три доби після падіння українського «Боїнгу» офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета.

Іран декілька днів заперечував звіти західної розвідки, які вказували на відповідальність Тегерана.

Учора міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що Іран надав Києву доступ до інформації самописців.