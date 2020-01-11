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Ракурс
Агресія РФ: з’явилося відео небезпечних маневрів російського судна в Аравійському морі, скріншот відео

Наблизилися на 50 м: в мережі з’явилося відео небезпечних маневрів російського судна в Аравійському морі

11 січ 2020, 11:52
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Російський військовий корабель агресивно наблизився до есмінця ВМС США в Аравійскому морі. Росіяни ігнорували попередження американського судна та збільшували ризик зіткнення.

У заяві ВМС США йдеться про те, що військовий корабель РФ швидко наближався до корабля USS Farragut. Спочатку росіяни пройшли на відстані приблизно 50 м до корабля США, а згодом якийсь час йшли паралельним курсом на відстані не більше 200 м.

Американські чиновники назвали інцидент небезпечним і провокаційним. Він відбувся через сім місяців після подібного випадку в Тихому океані, коли військові кораблі США та Росії наблизилися так близько, що американський корабель повинен був здійснити екстрений маневр, аби уникнути зіткнення.

Улітку минулого року «Ракурс» повідомляв, що РФ відреагувала на військові навчання Sea Breeze у Чорному морі й розпочала маневри флоту та авіації, щоб стежити за кораблями НАТО. Російські кораблі та літаки безперервно слідували за військовими кораблями НАТО, а літак СУ-24 з двома протикорабельними ракетами облетів американський есмінець Carney, який мав на борту ракети «Томагавк».

Джерело: Ракурс


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