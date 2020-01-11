Збитий "Боїнг": Офіс президента оприлюднив фото отворів у фюзеляжі літака, фото — ОП

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Офіс президента України 11 січня оприлюднив фото отворів у фюзеляжі збитого над Тегераном «Боїнга».

На світлинах показані ймовірні наслідки влучання іранських ракет в український літак, внаслідок чого він упав у передмісті столиці Ірану.

В прес-службі Зеленського через три доби після авіакатастрофи заявили, що оперативний штаб при РНБО «від початку отримував усю необхідну інформацію».

Нашим фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися та відбуваються в Тегерані, — йдеться у повідомленні.

В Офісі президента стверджують, що розслідування відбудеться об'єктивно та в стислі терміни. Наразі закінчена політична частина роботи, а українські фахівці проводять необхідні юридичні процедури.

Сьогодні Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ. Це станеться після його консультацій з українськими спеціалістами, що працюють в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, яка запланована на 17.00.

Нагадаємо, що українські фахівці оглянули знайдені «чорні скринькі» та місце зберігання частини фрагментів літака. Здійснено розкладку фрагментів літака. Електронну ДНК-формулу жертв катастрофи направлено до Ірану.

«Чорні скриньки» зі збитого «Боїнга» відправлять розшифровувати до Франції, оскільки в Ірані відсутні необхідні технології.