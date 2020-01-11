Збитий "Боїнг": іранський генерал розповів, чому запустили ракету в літак МАУ, фото — Твіттер Tasnim

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Причиною авіакатастрофи українського Boeing стала помилка оператора системи іранської ППО. Командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) генерал Амір Алі Хаджизаде заявив 11 січня, що літак був визначений як «ворожий об'єкт».

Буцімто через перешкоди в зв’язку оператор не доповів про це командуванню і самостійно прийняв рішення випустити по лайнеру крилату ракету.

Або спрацювала система перешкод, або мережа була зайнята, але він не зміг зв’язатися. У нього була можливість прийняти рішення протягом п’яти секунд. На жаль, він прийняв невірне рішення і запустив ракету по цілі, — передає слова Хаджизаде іранське агентство «Таснім».

КВІР, військова гілка виконавчої влади Ірану, взяв на себе відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном.

Я особисто приймаю на себе повну відповідальність за ненавмисне падіння українського літака, — заявив генерал.

Він переконує, що оборонна система Ірану помилково визначила український літак як крилату ракету через напрямок, в якому він летів.

Сьогодні в МАУ заявили про безвідповідальність Ірану, який «грався у війну, але не закрив небо». Топ-менеджери авіакомпанії звинуватили іранців у безвідповідальності, оскільки вони не заборонили польоти із аеропорту Тегерана після ракетного обстрілу Іраку.

Іран зізнався у тому, що його ППО помилково збила «Боїнг». Сьогодні Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ. Це станеться після його консультацій з українськими спеціалістами, що працюють в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, яка запланована на 17.00.