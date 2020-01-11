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Ракурс
Авіакатастрофа в Ірані. Фото: Слово і Діло

МАУ доставить тіла загиблих українців їхнім сім’ям

11 січ 2020, 15:55
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Компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) зобов’язується доставити тіла загиблих пасажирів збитого в Ірані літака їхнім сім’ям за місцем проживання, як тільки вони будуть доставлені до України з Ірану.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу в аеропорту «Бориспіль» заявив президент МАУ Євгеній Дихне.

Дихне повідомив, що компанія готова доставити з Києва тіла загиблих українців родичам до міст, де вони проживають. Як тільки іранська сторона буде готова віддати тіла загиблих, українська сторона відразу доставить їх до Києва.

Наразі тіла загиблих українців перебувають у чотирьох іранських лікарнях.

Дихне додав, що у медекспертів недостатньо матеріалів, щоб встановити всі ДНК на місці, але вони намагаються зробити це якомога швидше.

Питанням повернення тіл загиблих українців на батьківщину займається міністерство закордонних справ України. Можливо, тіла можна буде привезти до України на вантажному борту, на якому прилетить українська комісія.

Дихне уточнив, що на даний час він не володіє достатньою інформацією, щоб назвати дату повернення тіл загиблих до України.

Джерело: Ракурс


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