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Ракурс
Авиакатастрофа в Иране. Фото: 112 Украина

Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления

11 янв 2020, 17:05
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране будет расследоваться по другим статьям УК Украины. Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно расследования гибели людей в результате падения украинского самолета в Иране.

Основанием для изменения квалификации уголовного преступления стали новые данные, полученные в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

Кроме того, Иран официально признал тот факт, что самолет МАУ был сбит в результате попадания ракеты.

Следствие будет продолжаться по статьям УК Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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