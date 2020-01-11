Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления

Авиакатастрофа в Иране. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n131882-aviakatastrofa-v-irane-ofis-genprokurora-izmenil-kvalifikaciu-prestupleniya.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране будет расследоваться по другим статьям УК Украины. Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно расследования гибели людей в результате падения украинского самолета в Иране.

Основанием для изменения квалификации уголовного преступления стали новые данные, полученные в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

Кроме того, Иран официально признал тот факт, что самолет МАУ был сбит в результате попадания ракеты.

Следствие будет продолжаться по статьям УК Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.