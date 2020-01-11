Авіакатастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину

Авіакатастрофа в Ірані. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131882-aviakatastrofa-v-irani-ofis-genprokurora-zminyv-kvalifikaciu-zlochynu.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані буде розслідуватися за іншими статтями КК України. Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо розслідування загибелі людей у результаті падіння українського літака в Ірані.

Підставою для зміни кваліфікації кримінального злочину стали нові дані, отримані у результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів із місця трагедії, повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Крім того, Іран офіційно визнав той факт, що літак МАУ був збитий у результаті попадання ракети.

Слідство триватиме за статтями КК України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.