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Ракурс
Авіакатастрофа в Ірані. Фото: 112 Україна

Авіакатастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину

11 січ 2020, 17:05
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані буде розслідуватися за іншими статтями КК України. Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо розслідування загибелі людей у результаті падіння українського літака в Ірані.

Підставою для зміни кваліфікації кримінального злочину стали нові дані, отримані у результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів із місця трагедії, повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Крім того, Іран офіційно визнав той факт, що літак МАУ був збитий у результаті попадання ракети.

Слідство триватиме за статтями КК України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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