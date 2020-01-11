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ДТП. Фото: АіФ-Україна
Під Орлом у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями — троє людей загинуло (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131881-pid-orlom-u-dtp-potrapyv-mikroavtobus-z-ukrayincyamy-troie-ludey-zagynulo-foto.htmlРакурс
ДТП в Орловській області забрала життя трьох людей. Мікроавтобус, у якому їхали громадяни України, зіткнувся із автомобілем Renault Megane. Зіткнення сталося на автодорозі М-2 в Орловській області.
У результаті ДТП загинуло троє людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих 17-річний підліток, повідомляє прес-служба Управління МВС в Орловській області.
Всі пасажири мікроавтобусу — громадяни України. Одна українка загинула. Двоє інших загиблих — жителі Орловської області, які їхали в автомобілі Renault Megane.
Всі постраждалі в аварії були доставлені до ЦРЛ Кромського району Орловської області. Трьох постраждалих планують перевезти до обласної лікарні.
Правоохоронці встановлюють причини аварії.
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