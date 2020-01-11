Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ДТП. Фото: АіФ-Україна

Під Орлом у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями — троє людей загинуло (ФОТО)

11 січ 2020, 16:29
999

ДТП в Орловській області забрала життя трьох людей. Мікроавтобус, у якому їхали громадяни України, зіткнувся із автомобілем Renault Megane. Зіткнення сталося на автодорозі М-2 в Орловській області.

У результаті ДТП загинуло троє людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих 17-річний підліток, повідомляє прес-служба Управління МВС в Орловській області.

ДТП під Орлом. Фото: Рен ТВ

Всі пасажири мікроавтобусу — громадяни України. Одна українка загинула. Двоє інших загиблих — жителі Орловської області, які їхали в автомобілі Renault Megane.

ДТП під Орлом. Фото: Рен ТВ

Всі постраждалі в аварії були доставлені до ЦРЛ Кромського району Орловської області. Трьох постраждалих планують перевезти до обласної лікарні.

ДТП під Орлом. Фото: Рен ТВ

Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Іран впирався три дні, Росія бреше про MH-17 шість років: реакція в Україні на зізнання Тегерана

Сьогодні вранці влада Ірану під тиском доказів зізналася, що її протиповітряна оборона помилково збила літак МАУ. Український сегмент Фейсбук наповнився коментарями представників влади, експертів і простих громадян щодо таких зізнань

Новини України
15:00

Усе вирішили п’ять секунд: іранський генерал розповів, чому запустили ракету в «Боїнг» МАУ

Причиною падіння Boeing стала помилка оператора системи іранської ППО. Генерал Корпусу вартових ісламської революції заявив, що літак був визначений як «ворожий об'єкт», а виправити ситуацію не дозволили перешкоди в зв’язку

Світові новини
14:22

Хаменеї наказав опублікувати результати розслідування катастрофи Boeing

Перша особа Ірану — верховний лідер Алі Хаменеї — наказав опублікувати результати розслідування катастрофи українського Boeing компанії МАУ. Це відбулося під час екстреного засідання Вищої ради національної безпеки Ірану

Світові новини
10:34