ДТП. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n131881-pid-orlom-u-dtp-potrapyv-mikroavtobus-z-ukrayincyamy-troie-ludey-zagynulo-foto.html

Ракурс

ДТП в Орловській області забрала життя трьох людей. Мікроавтобус, у якому їхали громадяни України, зіткнувся із автомобілем Renault Megane. Зіткнення сталося на автодорозі М-2 в Орловській області.

У результаті ДТП загинуло троє людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих 17-річний підліток, повідомляє прес-служба Управління МВС в Орловській області.

Всі пасажири мікроавтобусу — громадяни України. Одна українка загинула. Двоє інших загиблих — жителі Орловської області, які їхали в автомобілі Renault Megane.

Всі постраждалі в аварії були доставлені до ЦРЛ Кромського району Орловської області. Трьох постраждалих планують перевезти до обласної лікарні.

Правоохоронці встановлюють причини аварії.