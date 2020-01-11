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ДТП. Фото: АиФ-Украина

Под Орлом в ДТП попал микроавтобус с украинцами — три человека погибли (ФОТО)

11 янв 2020, 16:29
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ДТП в Орловской области унесло жизни троих людей. Микроавтобус, в котором ехали граждане Украины, столкнулся с автомобилем Renault Megane. Столкновение произошло на автодороге М-2 в Орловской области.

В результате ДТП погибло три человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 17-летний подросток, сообщает пресс-служба Управления МВД в Орловской области.

ДТП под Орлом. Фото: Рен ТВ

Все пассажиры микроавтобуса — граждане Украины. Одна украинка погибла. Двое других погибших — жители Орловской области, которые ехали в автомобиле Renault Megane.

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Все пострадавшие в аварии были доставлены в ЦРБ Кромского района Орловской области. Троих пострадавших планируют перевезти в областную больницу.

ДТП под Орлом. Фото: Рен ТВ

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Источник: Ракурс


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