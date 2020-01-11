ДТП. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n131881-pod-orlom-v-dtp-popal-mikroavtobus-s-ukraincami-tri-cheloveka-pogibli-foto.html

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ДТП в Орловской области унесло жизни троих людей. Микроавтобус, в котором ехали граждане Украины, столкнулся с автомобилем Renault Megane. Столкновение произошло на автодороге М-2 в Орловской области.

В результате ДТП погибло три человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 17-летний подросток, сообщает пресс-служба Управления МВД в Орловской области.

Все пассажиры микроавтобуса — граждане Украины. Одна украинка погибла. Двое других погибших — жители Орловской области, которые ехали в автомобиле Renault Megane.

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Все пострадавшие в аварии были доставлены в ЦРБ Кромского района Орловской области. Троих пострадавших планируют перевезти в областную больницу.

Правоохранители устанавливают причины аварии.