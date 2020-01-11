Збитий «Боїнг»: тіла загиблих українців будуть повернуті до України орієнтовно 20−21 січня

Олексій Данилов. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131883-zbytyy-boying-tila-zagyblyh-ukrayinciv-budut-povernuti-do-ukrayiny-oriientovno-20-21-sichnya.html

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Тіла загиблих українців, які перебували у збитому під Тегераном літаку МАУ, будуть повернуті до України орієнтовно 20−21 січня.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов у коментарі ВВС.

За словами Данилова, вже ідентифіковано 30% тіл.

Літак Boeing 737−800 МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився відразу після зльоту з тегеранського аеропорту в середу.

Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У суботу іранська влада визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.