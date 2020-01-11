Алексей Гончарук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131888-pravitelstvo-vyplatit-semyam-pogibshih-v-aviakatastrofe-po-200-tys-grn-goncharuk.html

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Авиакатастрофа в Иране унесла жизни 11 украинских граждан. Правительство Украины приняло решение о выплате из госбюджета семьям погибших по 200 тыс. грн помощи, а также оказании всесторонней юридической поддержки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Гончарук выразил соболезнования семья погибших, а также заявил, что правительство Украины проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Кроме этого, авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

Украинские дипломаты в настоящее время добиваются выплаты компенсаций от иранской стороны.

Гончарук добавил, что никакие компенсации не смогут унять боль утраты, но Украина отстаивает справедливость.