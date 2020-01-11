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Ракурс
ГБР. Фото: Газета Місто

ГБР сформировало спецподразделение по расследованию «дел Майдана»

11 янв 2020, 20:44
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Государственное бюро расследований (ГБР) закончило формирование спецподразделения, сотрудники которого будут заниматься расследованием «дел Майдана».

К переводу на должности в ГБР согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), сообщает пресс-служба ГБР.

И. о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила, что ведомство обеспечило процессуальное участие сотрудников данного спецподразделения в расследовании «дел Майдана», результатов которого уже много лет ждет общественность.

Как известно, ранее расследованием «дел Майдана» занималось управление спецрасследований ГПУ под руководством прокурора Сергея Горбатюка. Начиная с 20 ноября, прокуратура утратила полномочия на расследование данных уголовных производств, а управление Горбатюка было расформировано.

«Дела Майдана», которые расследовались ГПУ, будут теперь распределены между ГБР, Нацполицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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