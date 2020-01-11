ДБР сформувало спецпідрозділ із розслідування «справ Майдану»

ДБР. Фото: Газета Місто

https://racurs.ua/ua/n131887-dbr-sformuvalo-specpidrozdil-iz-rozsliduvannya-sprav-maydanu.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) закінчило формування спецпідрозділу, співробітники якого будуть займатися розслідуванням «справ Майдану».

До переведення на посади в ДБР узгоджено 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України (ГПУ), повідомляє прес-служба ДБР.

В. о. директора ДБР Ірина Венедиктова заявила, що відомство забезпечило процесуальну участь співробітників даного спецпідрозділу в розслідуванні «справ Майдану», результатів якого вже багато років чекає громадськість.

Як відомо, раніше розслідуванням «справ Майдану» займалося управління спецрозслідування ГПУ під керівництвом прокурора Сергія Горбатюка. Починаючи з 20 листопада, прокуратура втратила повноваження на розслідування даних кримінальних проваджень, а управління Горбатюка було розформовано.

«Справи Майдану», які розслідувалися ГПУ, будуть тепер розподілені між ДБР, Нацполіцією, Національним антикорупційним бюро і Службою безпеки України.