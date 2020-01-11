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Ракурс
Акції протесту в Ірані. Фото: Reuters

Збитий «Боїнг»: в Ірані почалися акції протесту

11 січ 2020, 23:08
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Збитий «Боїнг» МАУ викликав хвилю протестів в Ірані. Сотні студентів зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в Тегерані. Мітингувальники вимагали покарати винних у катастрофі літака, а також відставки президента Ірану Хасана Рухані.

Про акції протесту передає «Радіо Свобода».

Головне гасло протестувальників: «Відставки недостатньо, потрібно судове переслідування». Студенти також скандують «Ганьба» і «Геть диктатора».

Як відомо, більшість пасажирів збитого українського літака були громадянами Ірану.

На згадку про загиблих пасажирів літака протестувальники несли квіти і запалені свічки.

Також повідомляється про сутички мітингувальників із поліцією. Правоохоронці застосували світлошумові гранати.

Як раніше писав «Ракурс», через три доби після авіакатастрофи літака МАУ влада Ірану офіційно визнала, що літак був помилково збитий ракетою.


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