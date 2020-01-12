Авіакатастрофа в Ірані: «чорні скриньки» збитого «Боїнга» розшифрують в Україні

Наслідки катастрофи в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n131891-aviakatastrofa-v-irani-chorni-skrynky-zbytogo-boyinga-rozshyfruut-v-ukrayini.html

Ракурс

«Чорні скриньки» пасажирського авіалайнера «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який впав вранці 8 січня невдовзі після вильоту зі столиці Ірану Тегерану, розшифровуватимуть в Україні.

Участь у розшифруванні бортових самописців авіалайнера братиме французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації. Про це повідомляється на сторінці відомства у соціальній мережі Твіттер.

Бюро підтверджує, що братиме участь в технічній роботі щодо бортових самописців, яка здійснюватиметься в Україні, — зазначається в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що будь-яка комунікація щодо термінів та перебігу цього розслідування є обов’язком іранської влади.

Вчора влада Ірану визнала, що український «Боїнг» був збитий ракетою сил ППО цієї країни. В Тегерані наполягають, що літак збили випадково і причиною катастрофи став «людський фактор», оскільки літак перебував біля важливого військового об'єкта, а за формою та висотою польоту «нагадував ворожий об'єкт».

Нагадаємо, в Ірані спалахнули акції протесту, учасники котрих вимагають покарати винних у катастрофі українського «Боїнга».