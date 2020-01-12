Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран створив робочу групу для допомоги сім’ям загиблих

Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n131900-aviakatastrofa-v-irani-tegeran-stvoryv-robochu-grupu-dlya-dopomogy-sim-yam-zagyblyh.html

Ракурс

В Ірані створена робоча група для вирішення консульських питань сімей загиблих у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Ця робоча група створена в міністерстві закордонних справ країни. Про це повідомляє агентство MEHR з посиланням на офіційного представника МЗС Ірану Аббаса Мусаві.

За словами Мусаві, усім політичним та консульським представництвам Ірану наказано ретельно розглядати звернення сімей загиблих.

Він також ще раз виразив співчуття родичам загиблих та висловив сподівання, що зусилля його відомства допоможуть хоча б трохи полегшити страждання рідних жертв авіакатастрофи.

Український «Боїнг» впав невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Серед загиблих — 11 громадян України. Вчора влада Ірану офіційно визнала, що літак був помилково збитий силами протиповітряної оборони цієї країни.

Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення виплатити по 200 тис. грн допомоги сім’ям загиблих в цій авіакатастрофі українців.