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День украинского политзаключенного отмечается с 1975 года

Сегодня отмечается День украинского политзаключенного

12 янв 2020, 13:16
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Сегодня, 12 января, отмечается День украинского политзаключенного.

Эту дату в 1975 году предложил известный украинский политик и политический заключенный времен Советского Союза Вячеслав Чорновил. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечается, что 12 января для Дня политзаключенного выбрали не случайно — в 1972 году в период с 12 по 14 января советская власть устроила так называемый «генеральный погром» — массовые задержания и аресты украинских диссидентов.

Тогда за решетку попали Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Их приговорили к семи годам тюрьмы и пяти годам ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

В современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля, — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что несмотря на усилия по освобождению пленных, на временно оккупированных территориях и в России все еще удерживаются сотни граждан Украины.

Напомним, 31 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность нового обмена пленными.

Источник: Ракурс


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