Сьогодні відзначається День українського політв’язня

День українського політв’язня відзначається з 1975 року

https://racurs.ua/ua/n131899-sogodni-vidznachaietsya-den-ukrayinskogo-politv-yaznya.html

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Сьогодні, 12 січня, відзначається День українського політв’язня.

Вшановувати політв’язнів у цю дату в 1975 році запропонував відомий український політик та політичний в’язень часів Радянського Союзу В’ячеслав Чорновіл. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Зазначається, що цю дату для вшановування політв’язнів обрали не випадково — у 1972 році в період з 12 по 14 січня радянська влада влаштувала так званий «генеральний погром» — масові затримання та арешти українських дисидентів.

Тоді за ґрати потрапили Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець. Їх засудили до семи років ув’язнення та п’яти років заслання за «антирадянську агітацію і пропаганду».

У сучасній історії України 12 січня має новий контекст, адже російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля, — наголосила Денісова.

Омбудсмен додала, що попри зусилля зі звільнення полонених, на тимчасово окупованих територіях та в Росії все ще утримуються сотні громадян України.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін обговорили можливість нового обміну полоненими.