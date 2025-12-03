Новини
Знищення російської системи Р-330Ж «Житель», скріншот відео

ЗСУ знищили російського «Жителя» (ВІДЕО)

3 гру 2025, 11:58
Захисники України з 15-ї бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель».

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Це потужний мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, який працює на великі відстані. За час повномасштабної війни було підтверджено знищення лише кількох десятків таких систем, — вказано в описі відео.

Система Р-330Ж «Житєль» покликана пеленгувати джерела радіовипромінювання та здійснювати постановку радіоперешкод. В межах російської агресії проти України ці установки застосовуються щонайменше з 2016 року.

Джерело: Ракурс


