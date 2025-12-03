Рубіо розповів, що є головним предметом суперечок у переговорах щодо війни в Україні

Марко Рубіо, фото: PICRYL

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головним предметом суперечок у переговорах щодо війни Росії проти України є 20% Донеччини, котрі залишаються під контролем України.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Те, через що вони буквально зараз сперечаються, це приблизно 20% Донецької області, які залишаються під контролем України. Ми намагалися з’ясувати, і я думаю, досягли деякого прогресу, з чим українці можуть жити і які гарантії безпеки на майбутнє вважатимуть прийнятними, — зазначив Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Рубіо, США працюють над врегулюванням війни в Україні та прагнуть допомогти сторонам конфлікту подолати розбіжності, проте рішення про завершення бойових дій прийматимуть Київ і Москва.

Врешті-решт вирішувати їм. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, то вона триватиме й надалі, але ми продовжимо спроби покласти їй кінець, — зазначив він.

Рубіо наголосив, що для досягнення домовленостей необхідно вести переговори з обома сторонами:

У цей процес залучені деякі нераціональні люди, які вважають, що ми повинні говорити лише з Україною і зовсім не вести переговорів з Росією. Проте неможливо завершити війну між Росією та Україною, не ведучи переговори з Москвою, і також потрібно враховувати позицію Києва.

Він зазначив, що чинна адміністрація США не вважає реалістичним підхід, який передбачає необмежене продовження Вашингтоном підтримки Києва:

Дехто вважає, що наша політика має полягати у необмеженому продовженні фінансування України в необхідних їй обсягах стільки, скільки триватиме ця війна. Це нереалістично і цього не буде.

