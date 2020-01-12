Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Роберт Макейр, фото: The Mirror

Протесты в Иране: задержанный посол Великобритании рассказал, что делал на месте проведения митинга

12 янв 2020, 12:40
999

Посол Великобритании в Иране Роберт Макейр, которого вчера задержали в Тегеране во время спровоцированной катастрофой украинского «Боинга» массовой акции протеста вблизи университета Амира Кабира, рассказал, что делал на месте проведения этого митинга.

По словам Макейра, он не участвовал в каких-либо демонстрациях, а пришел туда только чтобы возложить цветы в память о погибших в авиакатастрофе. Об этом посол заявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Хотел почтить память — некоторые из жертв были британцами. Я пошел спустя пять минут, когда началось скандирование, — подчеркнул посол.

Посол отметил, что его задержали через полчаса после того, как он покинул территорию митинга.

Арест дипломатов, конечно, является незаконным во всех странах, — добавил Макейр.

Напомним, Макейра задержали якобы за «подстрекательство к протестам». Спустя несколько часов его отпустили.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

«Готовимся к худшему и надеемся на лучшее»: в Британии опасаются потери США ведущих позиций в мире

В Британии опасаются возможности проведения Соединенными Штатами более изоляционистской внешней политики, в результате чего в будущих конфликтах королевство не сможет рассчитывать на военную поддержку со стороны США

Новости мира
11:29

Меркель: Транзит газа через Украину очень важен, но «Северный поток — 2» нужно достроить

Канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга, проходившего после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что транзит газа в Европу через Украину очень важен, но «Северный поток — 2» нужно достроить

Новости мира
18:27   11 янв