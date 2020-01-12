Протесты в Иране: задержанный посол Великобритании рассказал, что делал на месте проведения митинга

Роберт Макейр, фото: The Mirror

https://racurs.ua/n131898-protesty-v-irane-zaderjannyy-posol-velikobritanii-rasskazal-chto-delal-na-meste-provedeniya.html

Ракурс

Посол Великобритании в Иране Роберт Макейр, которого вчера задержали в Тегеране во время спровоцированной катастрофой украинского «Боинга» массовой акции протеста вблизи университета Амира Кабира, рассказал, что делал на месте проведения этого митинга.

По словам Макейра, он не участвовал в каких-либо демонстрациях, а пришел туда только чтобы возложить цветы в память о погибших в авиакатастрофе. Об этом посол заявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Хотел почтить память — некоторые из жертв были британцами. Я пошел спустя пять минут, когда началось скандирование, — подчеркнул посол.

Посол отметил, что его задержали через полчаса после того, как он покинул территорию митинга.

Арест дипломатов, конечно, является незаконным во всех странах, — добавил Макейр.

Напомним, Макейра задержали якобы за «подстрекательство к протестам». Спустя несколько часов его отпустили.