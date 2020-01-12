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Ракурс
Роберт Макейр, фото: The Mirror

Протести в Ірані: затриманий посол Великої Британії розповів, що робив на місці проведення мітингу

12 січ 2020, 12:40
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Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр, котрого вчора затримали в Тегерані під час спровокованої катастрофою українського «Боїнга» масової акції протесту поблизу університету Аміра Кабіра, розповів, що робив на місці проведення цього мітингу.

За словами Макейра, він не брав участь у будь-яких демонстраціях, а прийшов туди лише щоб покласти квіти на пам’ять про загиблих у авіакатастрофі. Про це посол заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Хотів віддати шану — деякі з жертв були британцями. Я пішов через п’ять хвилин, коли почалося скандування, — наголосив посол.

Посол зазначив, що його затримали через півгодини після того, як він залишив територію мітингу.

Арешт дипломатів, звісно, є незаконним у всіх країнах, — додав Макейр.

Нагадаємо, Макейра затримали нібито через «підбурювання до протестів». Через кілька годин його відпустили.

Джерело: Ракурс


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