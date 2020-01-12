Учені виявили скам’янілий травний тракт віком 550 млн років

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Американські учені виявили скам’янілий травний тракт стародавньої тварини віком 550 млн років.

Це наразі найдавніша подібна викопна знахідка. Вона може стати ключем до розуміння ранньої історії тварин на Землі — ще до так званого Кембрійського вибуху, котрий стався 540 млн років тому, повідомляє прес-служба Університету Міссурі.

Понад півмільярда років тому життя на Землі складалося з простих океанських організмів, на відміну від сьогоднішніх мешканців океанів. Потім, починаючи приблизно 540 мільйонів років тому, будова та різноманітність тварин різко ускладнилися.

За цей час з’явилися предки багатьох відомих нам сьогодні груп тварин, таких як первісні ракоподібні та черви. Проте вчені досі не знали, як ці дві, здавалося б, не схожі одна з одною групи тварин, пов’язані між собою.

Аналіз знайдених у американському штаті Невада трубчастих скам’янілостей, можливо, дає відповідь на це питання.

Результати дослідження показали, що ці скам’янілості вписуються в дуже відому групу викопних організмів — клоудин, які жили впродовж останніх 10−15 млн років едіакаранського періоду — часу безпосередньо перед Кембрійські вибухом.

Клоудини важливі в історії еволюції тим, що вони є одними з найбільш ранніх і найпоширеніших дрібних скам’янілих викопних тварин з мінералізованими скелетами. Крім того у їхніх рештках знаходять сліди численних нападів хижаків, котрі ці тварини пережили.

Учені вважають, що скелети клоудин, ймовірно, виникли саме для захисту від хижаків. Саме еволюційну «гонку озброєнь» між хижаками та жертвами зазвичай називають причиною Кембрійського вибуху.

Також знайдені раніше викопні рештки свідчать, що клоудини могли бути одними з перших тварин, що будували рифи, однак рештки, що утворювали ці рифи, були сукупністю одиноких особин.

Знайдені скам’янілості клоудин являють собою ланцюжок вставлених один в одного конічних утворень. Зовнішній вигляд цих живих організмів ще невідомий.

Тепер ми можемо сказати, що їхня анатомічна структура виглядає набагато більш схожою на черв’яків, ніж на корали, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік китайські вчені знайшли викопного птаха з надзвичайно довгими пальцями.

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