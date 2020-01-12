Ученые обнаружили окаменевший пищеварительный тракт возрастом 550 млн лет

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Ракурс

Американские ученые обнаружили окаменевший пищеварительный тракт древнего животного возрастом 550 млн лет.

Это в настоящее время самая древняя подобная ископаемая находка. Она может стать ключом к пониманию ранней истории животных на Земле — еще до так называемого Кембрийского взрыва, который произошел 540 млн лет назад, сообщает пресс-служба Университета Миссури.

Более полумиллиарда лет назад жизнь на Земле состояло из простых океанских организмов, в отличие от сегодняшних жителей океанов. Затем, начиная примерно 540 млн лет назад, строение и разнообразие животных резко усложнились.

За это время появились предки многих известных нам сегодня групп животных, таких как первобытные ракообразные и черви. Однако ученые до сих пор не знали, как эти две, казалось бы, не похожие друг на друга группы животных, связаны между собой.

Анализ найденных в американском штате Невада трубчатых окаменелостей, возможно, дает ответ на этот вопрос.

Результаты исследования показали, что эти окаменелости вписываются в очень известную группу ископаемых организмов — клоудин, которые жили на протяжении последних 10−15 млн лет едиакаранского периода — времени непосредственно перед Кембрийским взрывом.

Клоудины важны в истории эволюции тем, что они являются одними из самых ранних и самых распространенных мелких окаменевших ископаемых животных с минерализованными скелетами. Кроме того, в их останках находят следы многочисленных нападений хищников, которые эти животные пережили.

Ученые считают, что скелеты клоудин, вероятно, возникли именно для защиты от хищников. Именно эволюционную «гонку вооружений» между хищниками и жертвами обычно называют причиной Кембрийского взрыва.

Также найденные ранее ископаемые остатки свидетельствуют, что клоудины могли быть одними из первых животных, строивших рифы, однако остатки, которые образовывали эти рифы, были совокупностью одиноких особей.

Найденные окаменелости клоудин представляют собой цепочку вставленных друг в друга конических образований. Внешний вид этих живых организмов еще неизвестен.

Теперь мы можем сказать, что их анатомическая структура выглядит гораздо более похожей на червей, чем на кораллы, — отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году китайские ученые нашли ископаемую птицу с очень длинными пальцами.