Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опасается потери США ведущих позиций в мире, фото: DoDLive

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В Великобритании опасаются, что президент США Дональд Трамп будет проводить все более изоляционистскую внешнюю политику, поэтому в будущем Соединенное Королевство не сможет рассчитывать на военную поддержку со стороны своего североамериканского партнера.

Британии нужно быть готовым к тому, что в будущих конфликтах не будет возможности полагаться на американское воздушное прикрытие и самолеты-разведчики, от чего армия Соединенного Королевства сейчас очень зависит. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию The Sunday Times.

Меня волнует, что Соединенные Штаты могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее, — заявил Уоллес.

По мнению Уоллеса, о возможности усиления изоляционизма США свидетельствуют недавний вывод американских войск из Сирии, а также заявление Трампа по Ираку, в котором он сказал, что силы НАТО должны прийти на замену и принимать более активное участие в операциях на Ближнем Востоке.

Сделанные в 2010 году предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать, — считает Уоллес.

Поэтому, по мнению Уоллеса, Британии нужно диверсифицировать свои военные силы и средства, чтобы избавиться в этом вопросе зависимости от США.

Напомним, в декабре 2018 года тогдашний министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял о планах открытия новых военных баз в разных уголках мира после завершения Brexit.