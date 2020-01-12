Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес побоюється втрати США провідних позицій у світі, фото: DoDLive

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У Великій Британії побоюються, що президент США Дональд Трамп буде проводити все більш ізоляціоністську зовнішню політику, тож у майбутньому Сполучене Королівство не зможе розраховувати на військову підтримку з боку свого північноамериканського партнера.

Британії потрібно бути готовим до того, що в майбутніх конфліктах не буде можливості покладатися на американське повітряне прикриття та літаки-розвідники, від чого армія Сполученого Королівства наразі дуже залежить. Про це міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив в інтерв’ю виданню The Sunday Times.

Мене хвилює, що Сполучені Штати можуть залишити лідируючі позиції в світі. Це буде погано для світу і погано для нас. Ми готуємося до гіршого і сподіваємося на краще, — заявив Уоллес.

На думку Уоллеса, про можливість посилення ізоляціонізму США свідчать нещодавнє виведення американських військ із Сирії, а також заява Трампа щодо Іраку, у котрій він сказав, що сили НАТО мають прийти на заміну та брати активнішу участь в операціях на Близькому Сході.

Зроблені в 2010 році припущення, що ми завжди будемо входити в коаліцію з США, насправді просто не відображають те місце, яке ми будемо займати, — вважає Уоллес.

Тож, на думку Уоллеса, Британії потрібно диверсифікувати свої військові сили та засоби, щоб позбутися в цьому питанні залежності від США.

Нагадаємо, у грудні 2018 року тодішній міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявляв про плани відкриття нових військових баз у різних куточках світу після завершення Brexit.