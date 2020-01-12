Сесійна зала Генасамблеї ООН, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n131895-sim-krayin-pozbavyly-prava-golosu-v-oon-cherez-nesplatu-vneskiv.html

Ракурс

Сім країн-членів ООН тимчасово позбавили права голосу на Генасамблеї через несплату внесків в бюджет цієї міжнародної організації.

Йдеться про Ліван, Венесуелу, Центральноафриканську Республіку, Гамбію, Лесото, королівство Тонга та Ємен. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Зазначається, що позбавлення країни права колосу регулюється ст. 19 статуту ООН. Таке рішення приймається, якщо борг держави перевищує за розміром платіж за останні два роки.

Розмір внесків держав членів до бюджету ООН регулюється відповідною шкалою. Так, США, на які припадає провідна роль у наповненні бюджету ООН, у 2020 році мають сплатити 22% коштів, в той час як Україна внесе 1,7 млн дол.

Торік 146 з 193 країн-членів ООН повністю сплатили свої внески до бюджету.

Борг США перед ООН становить 491 млн дол.

Нагадаємо, восени 2019 року ООН зіткнулася з фінансовою кризою. Через затримання внесків від загалом 64 країн дефіцит коштів сягнув 230 млн дол.