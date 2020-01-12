Сессионный зал Генассамблеи ООН, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/n131895-sem-stran-lishili-prava-golosa-v-oon-iz-za-neuplaty-vznosov.html

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Семь стран-членов ООН временно лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет этой международной организации.

Речь идет о Ливане, Венесуэле, Центральноафриканской Республике, Гамбии, Лесото, королевстве Тонга и Йемене. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что лишение страны права колоса регулируется ст. 19 устава ООН. Такое решение принимается, если долг государства превышает по размеру платеж за последние два года.

Размер взносов государств-членов в бюджет ООН регулируется соответствующей шкале. Так, США, на которые приходится ведущая роль в наполнении бюджета ООН, в 2020 году должны уплатить 22% средств, в то время как Украина внесет 1,7 млн долл.

В прошлом году 146 из 193 стран-членов ООН полностью уплатили свои взносы в бюджет.

Долг США перед ООН составляет 491 млн долл.

Напомним, осенью 2019 года ООН столкнулась с финансовым кризисом. Из-за задержания взносов от 64 стран дефицит средств достиг 230 млн долл.