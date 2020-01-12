Иран 8 января нанес ракетную атаку по военным базам США в Ираке, фото: CNN

https://racurs.ua/n131894-raketnaya-ataka-irana-amerikanskie-voennye-pokinuli-bazu-v-irake-za-dva-chasa-do-incidenta-smi.html

Ракурс

Американские военные на расположенной в Ираке авиабазе Айн Аль-Асад заранее знали о неизбежности атаки со стороны Ирана, поэтому спрятались в бункерах более чем за два часа до ракетного удара.

Большинство военнослужащих или вылетели с базы, или перебрались в бункер еще до 11.00 вечера по местному времени во вторник, в то время как первый из четырех залпов ракет начался примерно в 1.30 в среду. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицеров авиабазы.

Атака продолжалась около двух часов и была нацелена только на те части авиабазы, где находились американские военные. Эта территория составляет около четверти авиабазы.

Отмечается, что одна из ракет упала всего в нескольких метрах от бункера, где находились американские военнослужащие.

В CNN подчеркивают, что военные знали, что на их базу произойдет нападение, однако не знали, каким будет его характер.

Первый ракетный удар пришелся на 1.34 утра, после короткой паузы спустя около 15 минут начался следующий залп. Еще два залпа ракеты произошли в течение следующих двух часов.

Американские военные покинули бункеры на рассвете, чтобы оценить масштаб разрушений.

Авиабаза «Аль-Асад» была одной из двух американских военных баз в Ираке, которые подверглись нападению. Ракетный удар стал местью за удар американских беспилотников в аэропорту Багдада 3 января, в результате которого погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 января заявил, что в результате иранского ракетного удара никто не погиб «благодаря принятым предупредительным мерам» и «очень хорошей» работе системы раннего предупреждения.